إردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل تشرين الأول

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا لن تكون قادرة على المصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل تشرين الأول على الأقل، موضحا أن البرلمان لن ينعقد قبل ذلك.



وأوضح :" لدينا عطلة برلمانية مدتها شهران"، لافتا إلى أن "ثمة الكثير من المقترحات التشريعية الأخرى لمناقشتها" بمجرد عودة النواب في تشرين الأول.