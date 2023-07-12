مقتل ستة أشخاص خلال احتجاجات للمعارضة في كينيا



قُتل ستة أشخاص الأربعاء في عدة مدن في كينيا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة كانت قد حظرتها السلطات ضدّ فرض ضرائب جديدة، حسبما أفاد مصدران في الشرطة وكالة فرانس برس.



وقال مصدر في الشرطة لفرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته "لدينا ثلاثة قتلى في ملولونغو" قرب العاصمة نيروبي، "حيث أغلقت مجموعة من المتظاهرين الطريق للاحتجاج ولدينا أيضاً اثنان آخران في كيتنجيلا وواحد في إيمالي"، على التوالي على بعد 30 كيلومتراً و120 كيلومتراً جنوب العاصمة. وأكد مصدر آخر حصيلة القتلى في المدن الثلاث.

