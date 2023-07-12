فاغنر سلمت أكثر من ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش الروسي

أعلن الجيش الروسي أنه تسلّم من مجموعة فاغنر أكثر من ألفَي قطعة من المعدات العسكرية تشمل دبابات، عقب تمرد هذه القوات الخاصة الذي لم يدم طويلا الشهر الماضي.



وأوضحت وزارة الدفاع أننا "تسلّمنا أكثر من ألفي قطعة من العتاد والأسلحة"، مؤكدا أن الجيش تلقى أيضا حوالى 2500 طن من الذخيرة وحوالى 20 ألف قطعة سلاح خفيف"، مشيرة إلى أن عددا كبيرا منها لم تستخدم في القتال.



وقالت وزارة الدفاع أيضا إن الأسلحة نقلت إلى مواقع خلفية حيث يمكن صيانة المعدات أو إصلاحها.



وما زال مكان وجود مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين غير معروف، بعد اتفاق مع الكرملين سمح له بالذهاب إلى بيلاروس المجاورة.