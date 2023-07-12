استقالة وزير المالية الكويتي بعد ثلاثة أشهر في منصبه

قدّم وزير المالية الكويتي مناف الهاجري استقالته بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "كونا".



ولم يكشف الهاجري عن أسباب استقالته، التي تأتي بعد ثالث اجتماع تعقده الحكومة الجديدة منذ تأليفها في 18حزيران الماضي، لكن صحُفاً محلية أوضحت أنّه استقال نتيجة نقل تبعية هيئة الاستثمار الكويتية من وزير المالية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.



وأوردت الوكالة: "صدر في الكويت مرسوم بقبول استقالة وزير المالية مناف الهاجري ومرسوم آخر بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية بالوكالة".



وعُيّن الهاجري وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار لأول مرة في الحكومة التي شكّلها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في نيسان/أبريل الماضي.