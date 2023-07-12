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ميتسوتاكيس وإردوغان يشيدان بـ"زخم إيجابي" في العلاقة اليونانية-التركية

أخبار دولية
2023-07-12 | 17:03
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ميتسوتاكيس وإردوغان يشيدان بـ&quot;زخم إيجابي&quot; في العلاقة اليونانية-التركية
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ميتسوتاكيس وإردوغان يشيدان بـ"زخم إيجابي" في العلاقة اليونانية-التركية
أشاد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في فيلنيوس بـ "زخم إيجابي" في العلاقات بين بلديهما العضوَين في حلف شمال الأطلسي والخصمَين الإقليميين.
 
وأكد بيانان صدرا عن مكتبيهما ونُشرا في ختام اجتماعهما الثنائي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في عاصمة ليتوانيا أن "الزخم الإيجابي" يجب أن يسهم "في تفعيل قنوات اتصال متعددة بين البلدين".
 
واشار البيانان إلى أن الجانبين "اتفقا على أنه من مصلحة البلدين استمرار المناخ الإيجابي في العلاقات الثنائية الذي تطور في الأشهر الأخيرة".
 
ويأتي الاجتماع بعد توترات شديدة أعقبها تقارب حديث بين البلدين، وجرى "بأجواء جيدة"، بحسب البيانَين.
 
واتفق الزعيمان على عقد الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للتعاون اليوناني-التركي في الخريف في تيسالونيكي، ثاني مدن اليونان.
 
وأمل المسؤولان "بمواصلة اتصالات بشكل متكرر على كل المستويات" بهدف تحسين العلاقات الثنائية. 
 
وأعرب كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع عن أمله في فتح "صفحة جديدة في العلاقات اليونانية-التركية"، مؤكدا أنه والرئيس التركي يبدآن ولاية جديدة بعد الانتخابات الأخيرة في تركيا واليونان. 
 
وأكد أنه لم ينس لحظات التوتر مع جارته لكنه يريد "رؤية نصف الكوب الممتلئ وليس نصفه الفارغ". 
 
وشدد على ضرورة وضع "خارطة طريق لحل الخلاف الجيوسياسي الأساسي وتحديد الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط".

أخبار دولية

ميتسوتاكيس

اليونان

تركيا

اردوغان

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