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صندوق النقد الدولي يوافق على اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان

أخبار دولية
2023-07-12 | 17:29
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صندوق النقد الدولي يوافق على اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان
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صندوق النقد الدولي يوافق على اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان

أعلن صندوق النقد الدولي انه وافق على اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لباكستان، موفرا بذلك أموالا حيوية لاقتصاد هذا البلد الآسيوي.
 
وأكج صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أعطى موافقته للاتفاق الممتد على تسعة أشهر "دعما لبرنامج الاستقرار الاقتصادي الذي اعتمدته السلطات".
 
وأتى ذلك بعد اتفاق على مستوى الموظفين بين الصندوق وباكستان الشهر الماضي. 

وتسمح هذه الموافقة الأخيرة بصرف حوالى 1,2 مليار فورا.
 
وتعاني باكستان من أزمة في ميزان المدفوعات فيما تحاول تسديد خدمة دينها الهائل وسط مناخ سياسي مشحون إثر الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان.
 

أخبار دولية

باكستان

صندوق النقد الدولي

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