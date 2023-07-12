الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صندوق النقد الدولي يوافق على اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان
أخبار دولية
2023-07-12 | 17:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
صندوق النقد الدولي يوافق على اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان
أعلن صندوق النقد الدولي انه وافق على اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لباكستان، موفرا بذلك أموالا حيوية لاقتصاد هذا البلد الآسيوي.
وأكج صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أعطى موافقته للاتفاق الممتد على تسعة أشهر "دعما لبرنامج الاستقرار الاقتصادي الذي اعتمدته السلطات".
وأتى ذلك بعد اتفاق على مستوى الموظفين بين الصندوق وباكستان الشهر الماضي.
وتسمح هذه الموافقة الأخيرة بصرف حوالى 1,2 مليار فورا.
وتعاني باكستان من أزمة في ميزان المدفوعات فيما تحاول تسديد خدمة دينها الهائل وسط مناخ سياسي مشحون إثر الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان.
أخبار دولية
باكستان
صندوق النقد الدولي
التالي
المستشار العلولا التقى لودريان في ديوان وزارة الخارجية بالرياض... والملف اللبناني على الطاولة
لافروف: لا نهاية للحرب في أوكرانيا حتى يكف الغرب عن السعي لدحر روسيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-07-02
آلان حكيم لـ"الأحد مع ماريو": لا مجال لعدم اخذ ختم صندوق النقد الدولي على صعيد دولي ولكن نحن كلبنانيين يمكننا الخروج من الازمة عبر الأموال في الخارج والداخل ولكن يجب ان يكون هناك من يعمل في المقابل من اجل ذلك
آخر الأخبار
2023-07-02
آلان حكيم لـ"الأحد مع ماريو": لا مجال لعدم اخذ ختم صندوق النقد الدولي على صعيد دولي ولكن نحن كلبنانيين يمكننا الخروج من الازمة عبر الأموال في الخارج والداخل ولكن يجب ان يكون هناك من يعمل في المقابل من اجل ذلك
0
أخبار دولية
2023-07-02
مقتل أربعة من عناصر الأمن في هجوم لطالبان في باكستان
أخبار دولية
2023-07-02
مقتل أربعة من عناصر الأمن في هجوم لطالبان في باكستان
0
أخبار دولية
2023-06-26
أكثر من 100 شخص أمام المحاكم العسكرية في باكستان بعد أعمال العنف المتصلة بتوقيف عمران خان
أخبار دولية
2023-06-26
أكثر من 100 شخص أمام المحاكم العسكرية في باكستان بعد أعمال العنف المتصلة بتوقيف عمران خان
0
أخبار دولية
2023-06-23
بايدن ومودي يدعوان باكستان إلى محاربة المتطرفين
أخبار دولية
2023-06-23
بايدن ومودي يدعوان باكستان إلى محاربة المتطرفين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:04
قراصنة صينيون اخترقوا بريدا إلكترونيا للحكومة الأميركية خصوصا وزارة الخارجية
أخبار دولية
17:04
قراصنة صينيون اخترقوا بريدا إلكترونيا للحكومة الأميركية خصوصا وزارة الخارجية
0
أخبار دولية
17:03
ميتسوتاكيس وإردوغان يشيدان بـ"زخم إيجابي" في العلاقة اليونانية-التركية
أخبار دولية
17:03
ميتسوتاكيس وإردوغان يشيدان بـ"زخم إيجابي" في العلاقة اليونانية-التركية
0
أخبار دولية
16:45
استقالة وزير المالية الكويتي بعد ثلاثة أشهر في منصبه
أخبار دولية
16:45
استقالة وزير المالية الكويتي بعد ثلاثة أشهر في منصبه
0
أخبار دولية
16:00
مقتل 66 شخصاً على الأقل جراء أمطار موسمية في الهند
أخبار دولية
16:00
مقتل 66 شخصاً على الأقل جراء أمطار موسمية في الهند
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-05-12
ميريام كلينك تطلّ من وسط بيروت بإطلالةٍ جريئة جداً (صور)
فنّ
2023-05-12
ميريام كلينك تطلّ من وسط بيروت بإطلالةٍ جريئة جداً (صور)
0
منوعات
2023-07-05
تركت إبنة الـ5 سنوات بمفردها في أحد الفنادق بينما كانت تخرج لشرب الكحول... إلقاء القبض على أم بتهمة الإهمال!
منوعات
2023-07-05
تركت إبنة الـ5 سنوات بمفردها في أحد الفنادق بينما كانت تخرج لشرب الكحول... إلقاء القبض على أم بتهمة الإهمال!
0
منوعات
2023-07-07
شجار عنيف بين 5 سيدات وسط الشارع... لكم وجر وشد شعر والمارة يصوّرون! (فيديو)
منوعات
2023-07-07
شجار عنيف بين 5 سيدات وسط الشارع... لكم وجر وشد شعر والمارة يصوّرون! (فيديو)
0
آخر الأخبار
2023-06-25
وليد جنبلاط: الاصلاح الجذري والشامل أكثر من ضرورة والحوار هو السبيل الاوحد للوصول الى تسوية
آخر الأخبار
2023-06-25
وليد جنبلاط: الاصلاح الجذري والشامل أكثر من ضرورة والحوار هو السبيل الاوحد للوصول الى تسوية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:25
جعجع: عندما يحتكمون للدستور عندها "نذهب للحوار"
أخبار لبنان
16:25
جعجع: عندما يحتكمون للدستور عندها "نذهب للحوار"
0
أخبار لبنان
16:03
نصرالله: لدينا مرشحنا وهو فرنجية ولكن سنتناقش أولا عندما نذهب إلى الحوار
أخبار لبنان
16:03
نصرالله: لدينا مرشحنا وهو فرنجية ولكن سنتناقش أولا عندما نذهب إلى الحوار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
نهائي الدوري السوري في كرة السلة بنكهة لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:12
نهائي الدوري السوري في كرة السلة بنكهة لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
زيارة خاطفة لعباس في مخيم جنين حملت رسائل عدة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
زيارة خاطفة لعباس في مخيم جنين حملت رسائل عدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
طهران في أوج سعيها الى حشد دعم دبلوماسي..
تقارير نشرة الاخبار
14:08
طهران في أوج سعيها الى حشد دعم دبلوماسي..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وزير الاتصالات يطلق مزايدة الخدمات البريدية للمرة الثالثة... فهل تكون التالتة ثابتة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وزير الاتصالات يطلق مزايدة الخدمات البريدية للمرة الثالثة... فهل تكون التالتة ثابتة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجدداً... النافعة مشلولة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجدداً... النافعة مشلولة
0
أخبار لبنان
13:50
بلدية غلبون تطلق برنامحها السياحي لصيف 2023: سهرات موسيقية ونشاطات بيئية
أخبار لبنان
13:50
بلدية غلبون تطلق برنامحها السياحي لصيف 2023: سهرات موسيقية ونشاطات بيئية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جهود مكافحة تهريب الممنوعات مستمرة... وهذه المرة من نقطة المصنع الحدودية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جهود مكافحة تهريب الممنوعات مستمرة... وهذه المرة من نقطة المصنع الحدودية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:20
شعبة المعلومات تتدخّل بالوقت المناسب وتُنقذ فتاتين من براثن متحرّش
أمن وقضاء
07:20
شعبة المعلومات تتدخّل بالوقت المناسب وتُنقذ فتاتين من براثن متحرّش
2
منوعات
03:09
في مشهدٍ يحاكي الأفلام... كابتن لبناني يطلب يد حبيبته للزواج من على متن الطائرة (فيديو)
منوعات
03:09
في مشهدٍ يحاكي الأفلام... كابتن لبناني يطلب يد حبيبته للزواج من على متن الطائرة (فيديو)
3
فنّ
03:37
ستيفاني صليبا في المستشفى.. ماذا حصل بين الخميس والجمعة؟ (صور)
فنّ
03:37
ستيفاني صليبا في المستشفى.. ماذا حصل بين الخميس والجمعة؟ (صور)
4
امن وقضاء
10:57
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أبعد شبانا عند الحدود مع لبنان اقتربوا من السياج الامني (فيديو)
امن وقضاء
10:57
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أبعد شبانا عند الحدود مع لبنان اقتربوا من السياج الامني (فيديو)
5
فنّ
03:35
باسم مغنية: "اللي ما عندو تيتا وجدّو ما يجيب اولاد".. ويقدّم اعتذراً بعد تعرّضه لهجوم شرس!
فنّ
03:35
باسم مغنية: "اللي ما عندو تيتا وجدّو ما يجيب اولاد".. ويقدّم اعتذراً بعد تعرّضه لهجوم شرس!
6
منوعات
06:43
بعد أن صارع البشر "أندرتايكر" صارع القرش... هكذا أنقذ زوجته على الشاطئ! (فيديو)
منوعات
06:43
بعد أن صارع البشر "أندرتايكر" صارع القرش... هكذا أنقذ زوجته على الشاطئ! (فيديو)
7
أخبار لبنان
05:59
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار لبنان
05:59
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية
8
منوعات
11:32
ذباب وديدان ورائحة كريهة حول جدار حديث الإنشاء داخل مطبخها... عادت إلى منزلها بعد أشهر وما عثرت عليه مرعب!
منوعات
11:32
ذباب وديدان ورائحة كريهة حول جدار حديث الإنشاء داخل مطبخها... عادت إلى منزلها بعد أشهر وما عثرت عليه مرعب!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More