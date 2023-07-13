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بايدن التقى في ليتوانيا زعيمة المعارضة البيلاروسية
أخبار دولية
2023-07-13 | 00:56
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بايدن التقى في ليتوانيا زعيمة المعارضة البيلاروسية
التقى الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء في فيلنيوس، زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا على هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وانتقلت تيخانوفسكايا للإقامة في ليتوانيا بعد انتخابات الرئاسة البيلاروسية عام 2020، والتي ادعت الفوز فيها على ألكسندر لوكاشينكو.
وأكد البيت الأبيض أن لقاء بايدن بتيخانوفسكايا يعكس "التزام الولايات المتحدة المتواصل بالدفاع عن حقوق الانسان، بما يشمل حرية التعبير، والانتخابات الحرة والنزيهة في بيلاروس".
ويحكم لوكاشينكو حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بيلاروسيا منذ زهاء ثلاثة عقود، وشهد عهده إسكات الأصوات المعارضة وقمع الصحافة المستقلة.
ويأتي لقاء الأربعاء بعدما أدى لوكاشينكو الشهر الماضي دور الوسيط بين بوتين وقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد إعلان الأخير تمردا مسلحا على القيادة العسكرية في موسكو.
وكانت تيخانوفسكايا قالت الأسبوع الماضي إنها تلقت رسالة من شخص مجهول تفيد بأن زوجها المسجون سيرغي تيخانوفسكي الذي لم تتلق منه أي نبأ منذ آذار، قد توفي في السجن.
وكان تيخانوفسكي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية في آب 2020 ضد لوكاشينكو، لكنه أوقف وأودع السجن قبل موعد الاقتراع. وخاضت زوجته الانتخابات بدلا منه، وتم الحكم عليها غيابيا بالسجن 15 عاما.
أخبار دولية
بايدن
سفيتلانا تيخانوفسكايا
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