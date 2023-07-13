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الولايات المتحدة وفرنسا تطالبان أذربيجان بفتح ممر لاتشين
أخبار دولية
2023-07-13 | 01:00
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الولايات المتحدة وفرنسا تطالبان أذربيجان بفتح ممر لاتشين
أعربت الولايات المتحدة وفرنسا الأربعاء عن قلقهما من الإغلاق الموقت لممر لاتشين، المعبر الوحيد الذي يربط أرمينيا بناغورني قره باغ، وحثتا أذربيجان على السماح مجددا بحرية التنقل.
وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء اتصالا برئيس أذربيجان إلهام علييف، وفق ما أعلنت الوزارة.
وشدد الوزير على "ضرورة ضمان حرية الحركة للمركبات التجارية، الانسانية، والخاصة عبر هذا الممر".
وكانت باريس أبدت في وقت سابق الأربعاء موقفا مماثلا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر: "نشعر بقلق عميق إزاء إعلان أذربيجان" إغلاق الممر، مشيرة الى أنه "يجب استئناف حرية التنقل عبر الممر، بموجب قرار محكمة العدل الدولية التي بتت في هذه المسألة في 22 شباط 2023".
وطلبت من أذربيجان "الامتثال لهذا الإجراء".
وأعلنت أذربيجان الثلاثاء، تعليق حركة التنقل في الممر، متهمةً الصليب الأحمر الأرميني بالقيام بعمليات تهريب.
لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفت هذه الاتهامات، مؤكّدةً عدم العثور على أي بضائع غير مسموح بها في آلياته.
وتحذر أرمينيا المجتمع الدولي من احتمال حدوث أزمة إنسانية خطيرة في هذه المنطقة الانفصالية منذ كانون الأول، بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية الناجم عن قيود على حركة المرور في ممر لاتشين.
ويهدد تعليق حركة التنقل في ممر لاتشين بتعقيد المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان المقرر إجراؤها في تموز بوساطة من الاتحاد الأوروبي.
ودعت وزارة الخارجية الأرمينية الثلاثاء إلى مضاعفة "الإجراءات والجهود الدولية" لإنهاء حصار ناغورني قره باغ وإعادة فتح الممر، وعبرت مجددا عن مخاوفها من "التطهير الإتني" للمنطقة.
الى ذلك، أجرى وزير الخارجية الأميركي اتصالا برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، جدد فيه دعم بلاده لمفاوضات السلام بين باكو ويريفان وأهمية خوض الطرفين في "حوار مباشر".
وتتنازع الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان السيطرة على ناغورني قره باغ منذ أواخر ثمانينات القرن الفائت، ما أدى إلى حربين شهدت ثانيتهما العام 2020 هزيمة القوات الأرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية.
أخبار دولية
الولايات المتحدة
فرنسا
أذربيجان
ممر لاتشين
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