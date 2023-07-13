مقتل شخص وإصابة أربعة على الأقل في قصف بطائرات مسيّرة استهدف كييف ليلا

قصف بطائرات مسيّرة استهدف كييف ليلا

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين على الأقل جراء غارات بطائرات مسيّرة روسية استهدفت كييف، في ثالث ليلة على التوالي تتعرض فيها العاصمة الأوكرانية لهجمات حيث سُمع دوي انفجارات في جميع أنحائها.



وقال بيان للإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تلغرام: "الليلة وقع هجوم مكثف بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية الصنع".



وأشار البيان الى أن طائرات "شاهد" الايرانية المتفجرة "دخلت العاصمة من اتجاهات مختلفة"، وجرى إسقاط "نحو عشر طائرات" في المجال الجوي للمدينة.



وكشف أنه تم الإبلاغ عن سقوط حطام في خمس مناطق، مشيرا إلى أن امرأة تبلغ 19 عاما ورجلا يبلغ 23 عاما نقلا إلى المستشفى بسبب إصابتهما بشظايا.



وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن خدمات الطوارئ استجابت لمكالمات من مناطق سولوميانسكي وشيفتشينكيفسكي وبوديلسكي ودارنيتسكي في أعقاب وقوع "انفجارات في العاصمة".



وأضاف على تلغرام: "في منطقة بوديلسكي، وخلال عمل رجال الإطفاء على اخماد النيران في مبنى سكني، عثر على جثة شخص واحد".



وأشار كليتشكو إلى أن شخصين آخرين عولجا في موقع القصف في منطقة شيفتشينكيفسكي.



وقال إن الحرائق اندلعت في مبنى في منطقة شيفتشينكيفسكي وآخر في منطقة بوديلسكي، مضيفا أن خدمات الطوارئ موجودة في الموقعين.



وأظهرت صورة نُشرت على الحساب الرسمي للإدارة العسكرية في كييف على تلغرام، غرفة في مبنى مرتفع دُمر جزء من جدارها في منطقة دارنيتسكي.



وحذر سلاح الجو الأوكراني في بيان، أن التهديد بتعرض المدن للقصف بطائرات مسيّرة روسية لا يزال قائما.