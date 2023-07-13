أوكرانيا تعلن إسقاط 20 مسيّرة روسية وصاروخي كروز خلال الليل

أعلنت أوكرانيا اليوم، أنها أسقطت 20 مسيّرة هجومية روسية وصاروخي كروز في ضربات استهدفت كييف ومناطق أخرى من البلاد لليلة الثالثة على التوالي.



وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات: "قمنا بعملية دفاع جوي ناجحة. دمرنا 20 مسيّرة من طراز شاهد. اسقطنا كل تلك التي كانت تحلق. ودمرنا أيضا صاروخي كروز من طراز كاليبر".