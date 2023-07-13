لافروف: وجود طائرات اف-16 المقاتلة في أوكرانيا سيشكل تهديدا "نوويا" لموسكو

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع صحيفة "لينتا.رو" الإلكترونية من أن طائرات اف-16 المقاتلة التي ستسلّم لأوكرانيا ستعتبرها موسكو تهديدا "نوويا".



وقال لافروف للصحيفة: "سنعتبر مجرد امتلاك القوات الأوكرانية أنظمة مماثلة تهديدا من الغرب في المجال النووي". وأضاف: "لا يمكن لروسيا أن تتجاهل قدرة هذه الأجهزة على حمل شحنات نووية"، مشيرا إلى أن موسكو حذّرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.