الأمم المتحدة: دفن 87 جثة على الأقل في مقبرة جماعية في غرب دارفور

دفنت جثث 87 شخصا على الأقل من إثنية المساليت وإثنيات أخرى يعتقد أنهم قتلوا الشهر الماضي على أيدي قوات الدعم السريع وحلفائها في غرب دارفور، في مقبرة جماعية خارج عاصمة الولاية الجنينة، وفق الأمم المتحدة.



وبحسب معلومات موثوقة حصلت عليها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قتل هؤلاء بين 13 و21 حزيران في حيَي المدارس والجمارك في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.