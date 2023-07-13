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قمة دول جوار السودان انطلقت في القاهرة... الرئيس المصري يدعو الأطراف المتحاربة الى وقف نزيف الدم

أخبار دولية
2023-07-13 | 07:39
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قمة دول جوار السودان انطلقت في القاهرة... الرئيس المصري يدعو الأطراف المتحاربة الى وقف نزيف الدم
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قمة دول جوار السودان انطلقت في القاهرة... الرئيس المصري يدعو الأطراف المتحاربة الى وقف نزيف الدم

قمة دول جوار السودان انطلقت في القاهرة...

انطلقت في القاهرة قمة دول جوار السودان، في محاولة للتوسط بين الطرفين المتحاربين في أحدث المساعي الدولية الرامية لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقد دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأطراف المتحاربة الى وقف نزيف الدم، وإطلاق حوار وطني جامع يهدف إلى الوصول لحل سياسي شامل.

وتناقش القمة وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع مسارات اقليمية ودولية لتسوية الأزمة. في وقت يتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات.

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