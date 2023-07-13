انفجار عبوتين حارقتين أمام محفل الماسونيين الكبير في أثينا

انفجرت عبوتان حارقتان صباح الخميس خارج محفل الماسونيين الكبير في وسط أثينا، ممّا تسبّب ببعض الأضرار المادية من دون وقوع إصابات.





وحوالى الساعة السادسة والنصف (03,30 ت غ)، اتصل شخص مجهول بالشرطة محذّراً من عبوات حارقة، حسبما أفادت الشرطة.





وتمّ تطويق المنطقة على الفور من قبل قوات الشرطة ومتخصّصين من جهاز مكافحة الإرهاب.





وأعلن فريق مكتب مكافحة الإرهاب أنّه قام بتفتيش المبنى بصحبة كلب متخصّص في هذه العمليات وعثر على عبوتين ناسفتين.