ألمانيا تكشف عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين

كشفت ألمانيا عن خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع نهج الصين الذي يتزايد "تشددا" وذلك مع اعتماد مجلس الوزراء وثيقة تهدف الى إعادة تحديد العلاقات مع بكين.



وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس في تغريدة: "هدفنا ليس فصل الصين لكننا نريد خفض الاعتماد الحرج في المستقبل". وعرض الاستراتيجية الجديدة قائلا انها تأتي ردا على "الصين التي تغيرت وتبدي تشددا متزايدا".