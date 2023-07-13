إصابة أربعة أشخاص في قصف بطائرات مسيّرة استهدف كييف ليلا

أعلنت السلطات الأوكرانية الخميس إصابة أربعة أشخاص جراء غارات بطائرات مسيّرة روسية استهدفت كييف، في ثالث ليلة على التوالي تتعرض فيها العاصمة الأوكرانية لهجمات حيث سُمع دوي انفجارات في جميع أنحائها.





وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن أجهزة الطوارئ استجابت لمكالمات من مناطق سولوميانسكي وشيفتشينكيفسكي وبوديلسكي ودارنيتسكي في أعقاب وقوع "انفجارات في العاصمة".





وأضاف على تلغرام "في منطقة بوديلسكي، وخلال عمل عناصر الإطفاء على اخماد حريق في مبنى سكني، عثر على جثة شخص واحد".

