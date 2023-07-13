الأمم المتحدة: إنهاء مرض الإيدز ما زال ممكنًا بحلول العام 2030

لفتت الأمم المتحدة الخميس إلى أن إنهاء مرض الإيدز ما زال ممكنًا بحلول العام 2030، لكنها نبّهت إلى ضرورة تحرّك القادة والممولّين من أجل تسريع التقدّم.





وقال برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز "يمكن إنهاء الإيدز بحلول 2030". وقدّم خارطة طريق لاستثمارات وحملات وقاية مبنية على أدلّة وعلاجات ومعالجة عدم المساواة الذي يعيق التقدّم حاليًا.

