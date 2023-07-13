الولايات المتحدة تسمح ببيع حبوب منع الحمل بدون وصفة طبية للمرة الأولى

سمحت الولايات المتحدة الخميس ببيع حبوب منع الحمل بدون وصفة طبية للمرة الأولى في البلاد على أمل تسهيل الحصول عليها بشكل واسع النطاق.وأعلنت وكالة الأدوية الأميركية (FDA) أن حبوب منع الحمل Opill ستكون متوافرة في الصيدليات ومتاجر الأحياء والسوبرماركت وكذلك عبر المبيعات الالكترونية.