أكثر من 300 موقوف في احتجاجات في كينيا وارتفاع حصيلة القتلى إلى 7

أوقف أكثر من 300 شخصٍ في كينيا بينهم عضو في البرلمان إثر احتجاجات الأربعاء لمتظاهرين تحدّوا قرار السلطات بمنع التّجمعات تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة بحسب ما أكّد وزير الداخلية.





وقتل سبعة أشخاص خلال هذه التظاهرات المناهضة للحكومة، بحسب آخر حصيلة.





وتخللت التجمعات في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد اشتباكات على مدار اليوم بين متظاهرين والشرطة، حيث كان المتظاهرون يرشقون الحجارة على الشرطة فيما تردّ الأخيرة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحيّ.