الاستخبارات الصينية تستهدف بريطانيا "بانتظام وعدائية"

حذرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني الخميس من أن أجهزة الاستخبارات الصينية تستهدف "بلا هوادة وعدائية" المملكة المتحدة مما يشكل "تحديا" لوكالات الاستخبارات البريطانية.





في تقرير جديد نُشر الخميس انتقدت اللجنة ايضا رد الحكومة البريطانية على التهديدات الصينية.





وجاء في التقرير أن المملكة المتحدة "مهمة جدًا بالنسبة للصين في ما يتعلق بالتجسس والتدخل".