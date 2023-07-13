بايدن: الهجوم الأوكراني المضاد من شأنه تسريع المفاوضات مع روسيا

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه يتوقّع أن يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب.





وقال "آمل وأتوقّع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدّمًا مهمًا في هجومها وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما".