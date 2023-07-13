بوتين: انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي من شأنه أن يفاقم التوترات الدولية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي من شأنه أن يفاقم التوترات على الساحة الدولية، بعدما تعهدّ التكتّل الدفاعي تقاربًا أوثق مع كييف في قمة في فيلنيوس هذا الأسبوع.





وقال بوتين "أنا متأكد من أن ذلك لن يزيد أمن أوكرانيا بحدّ ذاتها، وسيزيد من هشاشة العالم بشكل عام وسيؤدي إلى توتر إضافي على الساحة الدولية".

