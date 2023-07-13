الهند توافق مبدئيا على شراء طائرات وغواصات فرنسية

أعلنت الهند الخميس موافقتها المبدئية على شراء 26 مقاتلة رافال وثلاث غواصات من طراز سكوربين، في يوم وصول رئيس وزرائها ناريندرا مودي إلى فرنسا ليحل ضيف شرف على الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي في 14 تموز.





وقالت وزارة الدفاع في بيان إن المجلس المسؤول عن مشتريات الدفاع في نيودلهي وافق على مقترحات للشراء، ولكن أضاف البيان أنه ما زال يتعين التفاوض على السعر وشروط اخرى مع الحكومة الفرنسية.





وستأخذ هذه المناقشات حول الصفقات التي طال انتظارها بالاعتبار "كافة الجوانب ذات الصلة بما في ذلك سعر الشراء المقارن لطائرات مماثلة من قبل دول أخرى"، بحسب البيان.





ومقاتلات رافال مارين التي ستشتريها الهند مخصصة لحاملة الطائرات الهندية "اي ان سي فيكرانت" محلية الصنع.