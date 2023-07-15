توقيف وزير النقل في سنغافورة في إطار تحقيق في قضية فساد

اعتُقل وزير النقل في سنغافورة بعد توقيفه عن العمل، في إطار تحقيق يستهدف أحد أكبر أثرياء المدينة-الدولة، بحسب ما ذكرت هيئة مكافحة الفساد في سنغافورة لوكالة فرانس برس.



وأوضح "مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد" لفرانس برس أن اس. ايسواران "اعتُقل في 11 تموز 2023" ثم "أفرج عنه بكفالة".



ويتقاضى الوزراء في سنغافورة رواتب تعادل أعلى الأجور في القطاع الخاص للحد من الفساد.



وعلى الرغم من مصادرة جوازات سفر الموقوفين، أكدت هيئة مكافحة الفساد أنها تدرس طلبات السفر إلى الخارج "لكل حالة على حدة".



وأضافت أنها "وافقت على طلب أونغ بينغ سينغ السفر إلى الخارج"، لكنها أوضحت أنها رفعت كفالته إلى مئة ألف دولار سنغافوري (حوالى سبعين ألف يورو).



وأشارت إلى أن "عليه بعد عودته أن يحضر إلى +مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد+ وتسليم جواز سفره".



وطال التحقيق الذي يستهدف وزير النقل قطب الفنادق بعدما علمت الهيئة بتورطه في القضية.