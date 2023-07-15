الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمم المتحدة تعتبر شروط دمشق لنقل المساعدات عبر الحدود "غير مقبولة"

أخبار دولية
2023-07-15 | 01:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمم المتحدة تعتبر شروط دمشق لنقل المساعدات عبر الحدود &quot;غير مقبولة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الأمم المتحدة تعتبر شروط دمشق لنقل المساعدات عبر الحدود "غير مقبولة"

ما هي الشروط التي وضعتها سوريا؟

عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها من "الشروط غير المقبولة" التي وضعتها دمشق لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانيّة الحيويّة إلى ملايين السكّان في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا، حسب وثيقة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس. 
 
وجاء في الوثيقة التي أرسلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيّة التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إلى مجلس الأمن الدولي، أنّ الرسالة التي بعثتها السلطات السوريّة وتسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا لمدّة ستّة أشهر "تحتوي على شرطَيْن غير مقبولين".

وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدّث إلى كيانات "مصنّفة إرهابيّة" وكذلك حيال "الإشراف" على عمليّاته من جانب منظّمات أخرى.
 
وجاء إعلان السلطات السوريّة هذا بعد انتهاء مفاعيل آليّة إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، والتي تسمح منذ العام 2014 بإرسال هذه المساعدات إلى مناطق المعارضة من دون إذن دمشق. 
 
وفشل مجلس الأمن الدولي الثلاثاء في الاتّفاق على تمديد الآليّة، جرّاء استخدام موسكو، أبرز داعمي دمشق، حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يُمدّد العمل بهذه الآليّة لتسعة أشهر.
 
واشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة إلى أنّ التصريح الذي أعطته الحكومة السوريّة "يمكن أن يكون أساسًا للتسيير القانوني للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة عبر معبر باب الهوى الحدودي"، لكن من بين أحد الشرطين اللذين اعتبرهما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "غير مقبولين" هو "تشديد الحكومة على أن الأمم المتحدة يجب ألا تتواصل مع الكيانات المصنفة إرهابية"، حسب الوثيقة.

وأكدت الأمم المتحدة وشركاءها أنه يجب أن تستمر في التواصل مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، مشددة على أنه هو أمر ضروري من الناحية التشغيلية لإجراء عمليات إنسانية آمنة وبلا عوائق. 

وأكدت أن "حوارا كهذا ضروريّ من أجل الوصول الآمن إلى المدنيين المحتاجين، في الوقت المناسب".
 
كما تُطالب الرسالة التي بعثتها دمشق بأن يكون هناك إشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع المساعدات.

وشدّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن هذا الطلب "لا يتوافق مع استقلال الأمم المتحدة، كما أنه ليس عمليًا".

أخبار دولية

سوريا

معبر حدودي

الامم المتحدة

LBCI التالي
الولايات المتحدة تتسلم جاسوسا روسيا مفترضا من إستونيا
الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد المجر بعد قرارها الإفراج عن مهربي مهاجرين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

مَن سيتكلّف بترؤس لجنة الحوار بشأن النازحين مع سوريا بعد إعتذار بو حبيب؟

LBCI
أخبار لبنان
02:28

وزارة الخارجية توضح ما تم تناقله بشأن عدم رغبة بو حبيب برئاسة الوفد للتباحث مع سوريا بأزمة النزوح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-15

شروط سوريا في "باب الهوى" توقف المساعدات الأممية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:06

موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
15:01

الصفدي يجري محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات

LBCI
أخبار دولية
14:28

عشرات المفقودين إثر غرق قارب نهري في بنغلادش

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-07-13

أسرار الصحف 14-07-2023

LBCI
أخبار لبنان
09:58

وزير الزراعة يوجّه رسالة الى المزارعين...

LBCI
حال الطقس
01:20

موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة

LBCI
صحف اليوم
00:04

الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن (الشرق الأوسط)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:06

موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

هايكنغ في الشبانية في نشاط رياضي لإستكشاف جمال الطبيعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

نجوم لبنانيون وعرب يملأون فضاء المناطق بحفلات موسيقية آخرها كانت للنجمة نوال الزغبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بنص جونية مهرجان نابض بالحياة ومستمر حتى ٣١ تموز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

أهلا بهالطلة من قلعة الشقيف الجنوبية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

لاسا... الأرض التي تنازع والحل مؤجّل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

مَن سيتكلّف بترؤس لجنة الحوار بشأن النازحين مع سوريا بعد إعتذار بو حبيب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:20

موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة

LBCI
خبر عاجل
05:35

معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني

LBCI
فنّ
05:11

جلسة تصوير رومانسية بامتياز تجمع طوني عيسى وزوجته على شاطئ البحر (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:06

دعا جاره إلى منزله لإلهائه واتّفق مع شخص آخر على تنفيذ السرقة

LBCI
صحف اليوم
00:04

الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن (الشرق الأوسط)

LBCI
منوعات
07:05

فيديو أبكى الملايين... سعودي مشلول يمدح زوجته بكلمات مؤثرة رغم طلبها الطلاق! (فيديو)

LBCI
أخبار سياسية
05:49

جعجع: في المسألة الرئاسيّة ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:42

رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More