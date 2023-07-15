أسبوع "جهنمي" في ايطاليا... البلد مشلول بسبب الاضرابات وإلغاء أكثر من ألف رحلة جوية

أسبوع "جهنمي" في ايطاليا...

شلت الاضرابات ايطاليا منذ بداية هذا الاسبوع، ما أثّر بشكل مباشر على قطاع المواصلات والنقل، ووصفت الصحف الايطالية هذا الاسبوع بـ"الجهنمي".



وتوقف العاملون في الحافلات والسكك الحديدية عن العمل منذ يوم الثلاثاء، أما المطارات فأعلنت التوقف عن العمل اليوم الجمعة، من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، وتم الغاء اكثر من ألف رحلة جوية وتغيير برنامج زهاء 60 الف مسافر.



ويعود سبب الاضرابات في ايطاليا إلى المطالبة بتجديد وتعديل عقود العمل لتتناسب مع غلاء المعيشة والتضخم.