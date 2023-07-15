السنغال تطلق مذكرة توقيف دولية ضد محام فرنسي يتولى الدفاع عن المعارض سونكو

أطلق القضاء السنغالي مذكرة توقيف دولية بحق خوان برانكو، وهو محام فرنسي إسباني يتولى الدفاع عن السياسي المعارض عثمان سونكو، بتهمة ارتكاب "جرائم وجنح" مرتبطة بالاضطرابات التي وقعت مطلع حزيران في السنغال.



واشارت النيابة في بيان أنه "بعد جمع بيانات وكتابات ومنشورات" المحامي "لوحظ وجود عناصر تؤكد بطبيعتها مسؤوليته الجنائية بشكل واضح".



وأكد البيان أن "تحقيقا قضائيا فُتح" و"طُلب إصدار مذكرة توقيف بحقه".



وكان خوان برانكو أعلن في 22 حزيران أنه تقدم بشكوى في فرنسا وطلب إجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس السنغالي ماكي سال لـ"جرائم ضد الإنسانية" بعد أسوأ اضطرابات منذ سنوات في السنغال في بداية حزيران.



وتشمل هذه الإجراءات "لجرائم ضد الإنسانية" أيضًا وزير الداخلية السنغالي أنطوان فيليكس عبد الله ديومي وقائد الدرك السنغالي الجنرال موسى فال، و"مئة فرد آخرين" وتتعلق بالفترة الممتدة من "آذار 2021 إلى حزيران 2023".



وعبّرت هيئة محامي الدفاع عن سونكو في بيان "بحزم عن استيائها الشديد من انحراف من هذا النوع ضد زميلنا خوان برانكو".



ورأت هذه الهيئة أن "الخطأ الوحيد" لبرانكو هو "إدانته، بطلب من أقارب عدد من الضحايا، جرائم خطيرة مفترضة في السنغال، ورفع القضية إلى المحاكم المختصة للمحاكمة وإدانة جميع الأشخاص" الذين "تطالهم الشبهات".



ووصف وزير الخارجية السنغالي أيساتا تال سال لجوء برانكو إلى المحاكم الفرنسية بأنه "تصرف صبياني ومضحك".



وأدى الحكم بالسجن لمدة عامين على المعارض عثمان سونكو في الأول من حزيران إلى اضطرابات خطيرة في السنغال أسفرت عن مقتل 16 شخصا، حسب الأرقام الرسمية، وثلاثين شخصًا وفقًا للمعارضة.



وكان اعتقال سونكو في 2021 بعد شكوى متعلقة بفضيحة جنسية، سبب أعمال شغب ونهب وتدمير سقط خلالها عشرة قتلى في آذار من ذلك العام.



وقدّمت وزارة الخارجية الفرنسية بدورها بلاغا الى السلطات القضائية الفرنسية بعدما كشف المحامي برانكو في "منشورات حديثة" هويات موظفين في السفارة الفرنسية في السنغال على علاقة بالاضطرابات في السنغال.



ويؤكد سونكو أنه ضحية مؤامرة لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط 2024 بينما يقدر حزبه عدد "المعتقلين السياسيين" بالعشرات.