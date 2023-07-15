الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السنغال تطلق مذكرة توقيف دولية ضد محام فرنسي يتولى الدفاع عن المعارض سونكو

أخبار دولية
2023-07-15 | 03:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السنغال تطلق مذكرة توقيف دولية ضد محام فرنسي يتولى الدفاع عن المعارض سونكو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
السنغال تطلق مذكرة توقيف دولية ضد محام فرنسي يتولى الدفاع عن المعارض سونكو

أطلق القضاء السنغالي مذكرة توقيف دولية بحق خوان برانكو، وهو محام فرنسي إسباني يتولى الدفاع عن السياسي المعارض عثمان سونكو، بتهمة ارتكاب "جرائم وجنح" مرتبطة بالاضطرابات التي وقعت مطلع حزيران في السنغال. 
 
واشارت النيابة في بيان أنه "بعد جمع بيانات وكتابات ومنشورات" المحامي "لوحظ وجود عناصر تؤكد بطبيعتها مسؤوليته الجنائية بشكل واضح".
 
وأكد البيان أن "تحقيقا قضائيا فُتح" و"طُلب إصدار مذكرة توقيف بحقه".
 
وكان خوان برانكو أعلن في 22 حزيران أنه تقدم بشكوى في فرنسا وطلب إجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس السنغالي ماكي سال لـ"جرائم ضد الإنسانية" بعد أسوأ اضطرابات منذ سنوات في السنغال في بداية حزيران.
 
وتشمل هذه الإجراءات "لجرائم ضد الإنسانية" أيضًا وزير الداخلية السنغالي أنطوان فيليكس عبد الله ديومي وقائد الدرك السنغالي الجنرال موسى فال، و"مئة فرد آخرين" وتتعلق بالفترة الممتدة من "آذار 2021 إلى حزيران 2023".
 
وعبّرت هيئة محامي الدفاع عن سونكو في بيان "بحزم عن استيائها الشديد من انحراف من هذا النوع ضد زميلنا خوان برانكو".
 
ورأت هذه الهيئة أن "الخطأ الوحيد" لبرانكو هو "إدانته، بطلب من أقارب عدد من الضحايا، جرائم خطيرة مفترضة في السنغال، ورفع القضية إلى المحاكم المختصة للمحاكمة وإدانة جميع الأشخاص" الذين "تطالهم الشبهات".
 
ووصف وزير الخارجية السنغالي أيساتا تال سال لجوء برانكو إلى المحاكم الفرنسية بأنه "تصرف صبياني ومضحك". 
 
وأدى الحكم بالسجن لمدة عامين على المعارض عثمان سونكو في الأول من حزيران إلى اضطرابات خطيرة في السنغال أسفرت عن مقتل 16 شخصا، حسب الأرقام الرسمية، وثلاثين شخصًا وفقًا للمعارضة. 
 
وكان اعتقال سونكو في 2021 بعد شكوى متعلقة بفضيحة جنسية، سبب أعمال شغب ونهب وتدمير سقط خلالها عشرة قتلى في آذار من ذلك العام.
 
وقدّمت وزارة الخارجية الفرنسية بدورها بلاغا الى السلطات القضائية الفرنسية بعدما كشف المحامي برانكو في "منشورات حديثة" هويات موظفين في السفارة الفرنسية في السنغال على علاقة بالاضطرابات في السنغال.

ويؤكد سونكو أنه ضحية مؤامرة لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط 2024 بينما يقدر حزبه عدد "المعتقلين السياسيين" بالعشرات. 

أخبار دولية

سونكو

السنغال

LBCI التالي
زيارة غير معلنة للرئيس الكوري الجنوبي إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي
أسبوع "جهنمي" في ايطاليا... البلد مشلول بسبب الاضرابات وإلغاء أكثر من ألف رحلة جوية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-07

رئيس السنغال يؤكد أن عدم ترشحه لولاية ثالثة هدفه تفادي الاضطرابات

LBCI
أخبار دولية
2023-07-04

الرئيس السنغالي يعلن عدم ترشحه لولاية ثالثة عام 2024

LBCI
أخبار دولية
2023-06-09

العفو الدولية تحصي 23 قتيلا جراء اضطرابات السنغال وتطالب بتحقيق

LBCI
أخبار دولية
2023-06-07

واشنطن تدعو إلى احترام "القيم الديموقراطية" في السنغال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:06

موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
15:01

الصفدي يجري محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات

LBCI
أخبار دولية
14:28

عشرات المفقودين إثر غرق قارب نهري في بنغلادش

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-07-13

أسرار الصحف 14-07-2023

LBCI
أخبار لبنان
09:58

وزير الزراعة يوجّه رسالة الى المزارعين...

LBCI
حال الطقس
01:20

موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة

LBCI
صحف اليوم
00:04

الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن (الشرق الأوسط)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:06

موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

هايكنغ في الشبانية في نشاط رياضي لإستكشاف جمال الطبيعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

نجوم لبنانيون وعرب يملأون فضاء المناطق بحفلات موسيقية آخرها كانت للنجمة نوال الزغبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بنص جونية مهرجان نابض بالحياة ومستمر حتى ٣١ تموز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

أهلا بهالطلة من قلعة الشقيف الجنوبية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

لاسا... الأرض التي تنازع والحل مؤجّل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

مَن سيتكلّف بترؤس لجنة الحوار بشأن النازحين مع سوريا بعد إعتذار بو حبيب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:20

موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة

LBCI
خبر عاجل
05:35

معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني

LBCI
فنّ
05:11

جلسة تصوير رومانسية بامتياز تجمع طوني عيسى وزوجته على شاطئ البحر (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:06

دعا جاره إلى منزله لإلهائه واتّفق مع شخص آخر على تنفيذ السرقة

LBCI
صحف اليوم
00:04

الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن (الشرق الأوسط)

LBCI
منوعات
07:05

فيديو أبكى الملايين... سعودي مشلول يمدح زوجته بكلمات مؤثرة رغم طلبها الطلاق! (فيديو)

LBCI
أخبار سياسية
05:49

جعجع: في المسألة الرئاسيّة ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:42

رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More