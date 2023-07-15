زيارة غير معلنة للرئيس الكوري الجنوبي إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي

يقوم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بزيارة غير معلنة لأوكرانيا السبت، على ما قال مكتبه، حيث توجّه إلى بلدة بوتشا قبل لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وجال الرئيس أولًا في بلدة بوتشا التي شهدت مجزرة قرب العاصمة كييف، ومدينة إربين حيث تركّز الهجمات بالصواريخ على المناطق السكنية المدنية"، بحسب مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية.



واشار مكتب الرئاسة إلى أن يون سوك يول سيلتقي زيلينسكي في وقت لاحق السبت.