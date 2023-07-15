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اتصال هاتفي بين بن فرحان وبلينكن وبحثٌ في توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية
أخبار دولية
2023-07-15 | 06:06
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اتصال هاتفي بين بن فرحان وبلينكن وبحثٌ في توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.
وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بن فرحان مع بلينكن، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
واستعرض الوزيران أوجه توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيزها في مختلف المجالات.
وناقش بن فرحان وبلينكن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، بحسب الوكالة السعودية.
أخبار دولية
بلينكن
بن فرحان
السعودية
اميركا
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