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بوتين : الهدف "الرئيسي" من اتفاق الحبوب الأوكرانية "لم يتحقق"

أخبار دولية
2023-07-15 | 10:38
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بوتين : الهدف &quot;الرئيسي&quot; من اتفاق الحبوب الأوكرانية &quot;لم يتحقق&quot;
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بوتين : الهدف "الرئيسي" من اتفاق الحبوب الأوكرانية "لم يتحقق"

بوتين : الهدف "الرئيسي" من اتفاق الحبوب الأوكرانية "لم يتحقق"

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهدف الرئيسي من اتفاق  الحبوب الأوكرانية الساري حتى 17 تموز، لم يتحقق، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره في جنوب افريقيا سيريل رامابوزا.
     
وذكر الكرملين أن "فلاديمير بوتين أشار إلى أن التعهدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول إزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد".
     
واضافت الرئاسة الروسية في بيان اصدرته حول هذه المحادثة الهاتفية "أن  الهدف الرئيسي للاتفاق، تسليم الحبوب إلى البلدان المحتاجة، ولا سيما في القارة الأفريقية، لم يتحقق".
      
ويأتي ذلك غداة تأكيد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الوسيط بين كييف وموسكو، أن نظيره الروسي "يتفق" معه على مبدأ تمديد الاتفاق الحيوي بشأن الحبوب الأوكرانية. لكن الكرملين لم يؤكد هذه التصريحات.
      
وكان بوتين قد أعرب الخميس عن أسفه لأن أيا من المطالب الروسية لم يلق استجابة خلال مفاوضات تمديد الاتفاق. 
      
وتنقضي مفاعيل الاتفاق المبرم في تموز 2022 في تركيا والذي تم تمديده مرتين، منتصف ليل الاثنين بتوقيت اسطنبول (21,00 ت غ).
      
خلال العام الماضي، أتاح تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب خصوصا القمح والذرة، من الموانئ الأوكرانية رغم تواصل الحرب.
      
كما تطرق رامابوزا السبت مع بوتين، وفقًا للكرملين، إلى الاستعدادات لقمة بريكس التي تستضيفها بلاده في نهاية آب، والتي دُعي إليها الرئيس الروسي على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
     
واشار الكرملين إلى أن الرئيسين ناقشا السبت القمة الروسية-الإفريقية المقررة في نهاية تموز في سان بطرسبرغ ومبادرة السلام في أوكرانيا التي أطلقها العديد من القادة الأفارقة.
      
واعلنت الرئاسة الروسية أن بوتين ورامابوزا "اتفقا" على عقد اجتماع ثنائي على هامش هذه القمة في روسيا.
 
 

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