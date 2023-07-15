الحرائق الضخمة في كندا تلتهم أكثر من عشرة ملايين هكتار

التهمت الحرائق الضخمة في كندا أكثر من عشرة ملايين هكتار هذا العام، وهي مساحة غير مسبوقة في تاريخ البلاد ويتوقع أن تزداد في الاسابيع المقبلة، بحسب معلومات للحكومة نشرت السبت.



ويعود الرقم القياسي السابق لجهة المساحات المحترقة الى العام 1989 وقد بلغ 7,3 ملايين هكتار، وفق الارقام الوطنية لمركز رصد حرائق الغابات في كندا. وفي عدد إجمالي، أحصت البلاد اربعة آلاف و88 حريق غابات منذ كانون الثاني، علما بأن 906 حرائق لا تزال مستمرة السبت بينها 570 خارج السيطرة.