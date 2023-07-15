نتانياهو يدخل المستشفى

نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المستشفى السبت بعدما شعر "بدوار"، حسبما أفاد مكتبه، مشيراً إلى أن نتانياهو البالغ 73 عاماً كان على الأرجح مصاباً بالجفاف ولكنه "في حالة جيدة".



وقال المكتب نقلا عن بيان لأكبر مستشفى في إسرائيل يقع في تل أبيب، إنّ "رئيس الوزراء وصل إلى مركز شيبا الطبي قبل فترة قصيرة".



وأضاف البيان "إنه في حالة جيدة ويخضع لفحوص طبية".



وفي بيان آخر، قال المكتب إنّ نتانياهو أمضى بعض الوقت الجمعة وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا في شمال إسرائيل.



وأضاف: "اليوم، شعر بدوار خفيف، وبناء على نصيحة طبيبه الشخصي الدكتور زفي بيركويتز، نُقل إلى قسم الطوارئ في مركز شيبا".



وأفاد بأنّ "الفحوص الأولية أظهرت نتائج طبيعية"، كاشفا أنّ "التقييم الأولي هو الجفاف".



وأشار المكتب إلى أنّ رئيس الحكومة سيخضع لسلسلة من الفحوص الإضافية.