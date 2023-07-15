الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الهند والإمارات "عازمتان" على إنجاح مؤتمر "كوب 28" للمناخ

أخبار دولية
2023-07-15 | 12:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الهند والإمارات &quot;عازمتان&quot; على إنجاح مؤتمر &quot;كوب 28&quot; للمناخ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الهند والإمارات "عازمتان" على إنجاح مؤتمر "كوب 28" للمناخ

أكّدت الهند والإمارات أنهما "عازمتان" على إنجاح فعاليات مؤتمر الامم المتحدة المقبل حول المناخ "كوب 28" الذي ستستضيفه دبي، وذلك خلال زيارة يجريها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للدولة الخليجية الغنية بالنفط.
      
وستعقد قمة "كوب 28" في أواخر تشرين الثاني في دبي، في سياق من الخلافات بين دول الشمال الداعية إلى تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، ودول الجنوب التي تطالب الدول الغنية ببذل مزيد من الجهود المالية.
      
وجاء في بيان مشترك صدر عقب لقاء بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الإماراتي محمد بن زايد في أبوظبي أن الإمارات والهند عقدتا "العزم على العمل معا لجعل مؤتمر الأطراف COP28 ناجحاً للجميع"، وجعله "مؤتمرا يركز على النتائج العملية واحتواء الجميع".
      
وقال البيان: "أقر الجانبان بالعمل المشترك بشأن قضايا تغير المناخ"، والسعي إلى تحقيق نتائج ملموسة في قمة "كوب 28".
      
وأكد الجانبان في البيان المشترك "أهمية تعددية الأطراف"، مع الدعوة إلى "التعاون الجماعي لإرساء نظام دولي عادل يستند إلى القوانين".
      
كذلك أكدا مجددا "التزامهما مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، واستكشاف مجالات التعاون الناشئة، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم". 
     
وفي أبوظبي، التقى مودي رئيس مؤتمر "كوب 28" سلطان الجابر الذي يوجّه إليه نشطاء بيئيون انتقادات بسبب دعمه لمصادر الطاقة الأحفورية بصفته رئيس شركة "أدنوك" النفطية الإماراتية العملاقة.
      
وتقيم الإمارات التي تضم جالية هندية كبيرة علاقات وطيدة مع نيودلهي، خصوصا على صعيدي التجارة والطاقة.
      
وفي منتصف حزيران، طغا الانقسام بين الشمال والجنوب على النقاشات التمهيدية لـ"كوب 28" في الأمم المتحدة، خصوصا تلك المتعلقة بعملية التحول الطاقوي العادل، والمساعدة على التأقلم وأيضا رصد موارد مالية للتعويض عن "الخسائر والأضرار" اللاحقة بالدول الفقيرة.
      
ويعد الاتفاق حول هذه المسائل أساسيا من أجل التوصل إلى قرارات في مؤتمر "كوب 28"، وهو ما من شأنه أن يتيح المضي قدما في التزامات قطعت خلال قمة باريس للمناخ في العام 2015، أي حصر الاحترار المناخي ضمن هامش 1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. 
     
وبالوتيرة الحالية للانبعاثات تتّجه الأرض إلى ارتفاع في معدّل الحرارة بنحو 2,8+ درجة مئوية بحلول العام 2100.

أخبار دولية

الهند

الإمارات

مؤتمر

كوب 28

ناريندرا مودي

LBCI التالي
توقيف وزير النقل في سنغافورة في إطار تحقيق في قضية فساد
الأمم المتحدة لم تستأنف مساعداتها لسوريا عبر معبر باب الهوى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-06-02

البديوي: فوز الإمارات باستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة يعكس رؤيتها للحفاظ على الطبيعة

LBCI
أخبار دولية
2023-05-14

دعوة للأسد من الإمارات لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)

LBCI
أخبار دولية
00:57

وزراء مال مجموعة السبع يجتمعون في الهند للبحث في مساعدة الدول النامية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-14

مؤتمر together لمئات الأطباء المغتربين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:06

موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
15:01

الصفدي يجري محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات

LBCI
أخبار دولية
14:28

عشرات المفقودين إثر غرق قارب نهري في بنغلادش

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-11

كارلا حداد تثور غضباً بعد فيديو الحضانة: "احبسوا بنت الحرام"

LBCI
أخبار دولية
08:14

استئناف الإنتاج في حقلين نفطيين في ليبيا

LBCI
خبر عاجل
05:35

معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني

LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف 16-07-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:06

موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

هايكنغ في الشبانية في نشاط رياضي لإستكشاف جمال الطبيعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

نجوم لبنانيون وعرب يملأون فضاء المناطق بحفلات موسيقية آخرها كانت للنجمة نوال الزغبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بنص جونية مهرجان نابض بالحياة ومستمر حتى ٣١ تموز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

أهلا بهالطلة من قلعة الشقيف الجنوبية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

لاسا... الأرض التي تنازع والحل مؤجّل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

مَن سيتكلّف بترؤس لجنة الحوار بشأن النازحين مع سوريا بعد إعتذار بو حبيب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:20

موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة

LBCI
خبر عاجل
05:35

معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني

LBCI
فنّ
05:11

جلسة تصوير رومانسية بامتياز تجمع طوني عيسى وزوجته على شاطئ البحر (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:06

دعا جاره إلى منزله لإلهائه واتّفق مع شخص آخر على تنفيذ السرقة

LBCI
صحف اليوم
00:04

الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن (الشرق الأوسط)

LBCI
منوعات
07:05

فيديو أبكى الملايين... سعودي مشلول يمدح زوجته بكلمات مؤثرة رغم طلبها الطلاق! (فيديو)

LBCI
أخبار سياسية
05:49

جعجع: في المسألة الرئاسيّة ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:42

رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More