الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البابا يصادق على تعيين بكين لأسقف بدون موافقته
أخبار دولية
2023-07-15 | 14:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
البابا يصادق على تعيين بكين لأسقف بدون موافقته
أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس صادق على تعيين بكين لأسقف شنغهاي الجديد، أكبر أبرشية كاثوليكية في البلاد، مع ابداء أسفه لهذا القرار الاحادي الذي يتعارض مع اتفاق تاريخي ينص على عملية مشتركة.
وقال الفاتيكان في بيان إن "الحبر الاعظم عين أسقف شنغهاي في الصين القارية المونسنيور جوزيبي شين بين عبر نقله من أبرشية هيمن المجاورة".
وفي تشرين الأول 2022، جدد الفاتيكان والنظام الشيوعي في بكين لمدة عامين اتفاقهما التاريخي الموقع في 2018 بشأن قضية تعيين اساقفة في الصين، على خلفية توتر حول أوضاع الكاثوليك في البلاد.
وفي نهاية تشرين الثاني، أكد الفاتيكان انه "فوجىء" و"أسف" بعد تعيين أسقف في أبرشية في الصين لم يعترف به الكرسي الرسولي، معتبرا أن ذلك ينتهك اتفاقية 2018 التي تم تجديدها مرة أولى في عام 2020.
ثم قررت بكين تعيين المونسنيور شين بين في شنغهاي بدون أي استشارة.
وتهدف الاتفاقية بين الفاتيكان والصين والتي لم يكشف مضمونها، إلى توحيد الكاثوليك الصينيين المنقسمين بين الكنائس الرسمية والسرية، مع منح البابا الكلمة الأخيرة في تعيين الأساقفة.
وفي بيان منفصل نشر السبت، عزا الرجل الثاني في الفاتيكان وزير الخارجية بيترو بارولين قرار البابا الى رغبته في عدم تسميم العلاقات في شكل أكبر مع بكين.
وقال: "اتخذ قرار عمليتي النقل بدون إشراك الكرسي الرسولي. ولا يبدو أن طريقة العمل هذه تتوافق مع روح الحوار والتعاون بين الفاتيكان والصين".
ومع ذلك فإن البابا "قرر تسوية الوضع الشاذ الكنسي الذي تم إحداثه في شنغهاي لصالح الأبرشية ولممارسة الاسقف أفضل خدمة رعوية. وهذا سيسمح للمونسينيور شين بين بالعمل في أقصى درجات الهدوء" كما قال.
وأكد بارولين أن الفاتيكان يأمل الآن أن يعمل الطرفان "لتفادي حالات التوتر التي تؤدي إلى خلافات وسوء تفاهم" ويسعيا لاحترام "المبدأ الأساسي لتوافق الآراء في القرارات التي تتعلق بالأساقفة".
ومنذ توقيع الاتفاقية بين الفاتيكان والصين، أثار النص انتقادات داخل الكنيسة، ورأى البعض فيه سيطرة لبكين على ما يقارب 10 ملايين كاثوليكي في البلاد، حيث دمرت كنائس وأغلقت دور حضانة دينية في وقت يستمر التنديد بتقييد الحريات الدينية.
أخبار دولية
البابا فرنسيس
تعيين
بكين
أسقف شنغهاي
التالي
السنغال تطلق مذكرة توقيف دولية ضد محام فرنسي يتولى الدفاع عن المعارض سونكو
أسبوع "جهنمي" في ايطاليا... البلد مشلول بسبب الاضرابات وإلغاء أكثر من ألف رحلة جوية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-07-13
بلينكن يدعو بكين الى إعادة الاتصالات بين الجيشين الأميركي والصيني "بشكل عاجل"
آخر الأخبار
2023-07-13
بلينكن يدعو بكين الى إعادة الاتصالات بين الجيشين الأميركي والصيني "بشكل عاجل"
0
خبر عاجل
2023-07-12
جعجع لـ حوار المرحلة:حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها دستوريًا القيام بالتعيينات ولكن إذا كان هناك طرح جدي لحاكم جديد للمركزي فسنفكر بالموضوع لان المسألة تمسّ بحياة الناس
خبر عاجل
2023-07-12
جعجع لـ حوار المرحلة:حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها دستوريًا القيام بالتعيينات ولكن إذا كان هناك طرح جدي لحاكم جديد للمركزي فسنفكر بالموضوع لان المسألة تمسّ بحياة الناس
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-11
الراعي حسمها: لا تعيينات في غياب رئيس للجمهورية
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-11
الراعي حسمها: لا تعيينات في غياب رئيس للجمهورية
0
آخر الأخبار
2023-07-11
باسيل: الحريص على الجيش فليحترم القانون وليوقف عشرات العقود بالتراضي فالحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها وأي محاولة للتعيين بخلاف الدستور وبتخطّي وزير الدفاع يُعتبر انقلاباً عسكرياً حقيقياً لن نسكت عنه
آخر الأخبار
2023-07-11
باسيل: الحريص على الجيش فليحترم القانون وليوقف عشرات العقود بالتراضي فالحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها وأي محاولة للتعيين بخلاف الدستور وبتخطّي وزير الدفاع يُعتبر انقلاباً عسكرياً حقيقياً لن نسكت عنه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:06
موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل
تقارير نشرة الاخبار
15:06
موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
15:01
الصفدي يجري محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري
أخبار دولية
15:01
الصفدي يجري محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
14:59
إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات
0
أخبار دولية
14:28
عشرات المفقودين إثر غرق قارب نهري في بنغلادش
أخبار دولية
14:28
عشرات المفقودين إثر غرق قارب نهري في بنغلادش
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-07-11
كارلا حداد تثور غضباً بعد فيديو الحضانة: "احبسوا بنت الحرام"
فنّ
2023-07-11
كارلا حداد تثور غضباً بعد فيديو الحضانة: "احبسوا بنت الحرام"
0
أخبار دولية
08:14
استئناف الإنتاج في حقلين نفطيين في ليبيا
أخبار دولية
08:14
استئناف الإنتاج في حقلين نفطيين في ليبيا
0
خبر عاجل
05:35
معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني
خبر عاجل
05:35
معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني
0
اسرار
23:44
أسرار الصحف 16-07-2023
اسرار
23:44
أسرار الصحف 16-07-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:06
موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل
تقارير نشرة الاخبار
15:06
موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
14:59
إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل
تقارير نشرة الاخبار
14:45
بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هايكنغ في الشبانية في نشاط رياضي لإستكشاف جمال الطبيعة
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هايكنغ في الشبانية في نشاط رياضي لإستكشاف جمال الطبيعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نجوم لبنانيون وعرب يملأون فضاء المناطق بحفلات موسيقية آخرها كانت للنجمة نوال الزغبي
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نجوم لبنانيون وعرب يملأون فضاء المناطق بحفلات موسيقية آخرها كانت للنجمة نوال الزغبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بنص جونية مهرجان نابض بالحياة ومستمر حتى ٣١ تموز
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بنص جونية مهرجان نابض بالحياة ومستمر حتى ٣١ تموز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
أهلا بهالطلة من قلعة الشقيف الجنوبية!
تقارير نشرة الاخبار
13:14
أهلا بهالطلة من قلعة الشقيف الجنوبية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
لاسا... الأرض التي تنازع والحل مؤجّل!
تقارير نشرة الاخبار
13:12
لاسا... الأرض التي تنازع والحل مؤجّل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
مَن سيتكلّف بترؤس لجنة الحوار بشأن النازحين مع سوريا بعد إعتذار بو حبيب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
مَن سيتكلّف بترؤس لجنة الحوار بشأن النازحين مع سوريا بعد إعتذار بو حبيب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:20
موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة
حال الطقس
01:20
موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة
2
خبر عاجل
05:35
معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني
خبر عاجل
05:35
معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني
3
فنّ
05:11
جلسة تصوير رومانسية بامتياز تجمع طوني عيسى وزوجته على شاطئ البحر (فيديو)
فنّ
05:11
جلسة تصوير رومانسية بامتياز تجمع طوني عيسى وزوجته على شاطئ البحر (فيديو)
4
أمن وقضاء
07:06
دعا جاره إلى منزله لإلهائه واتّفق مع شخص آخر على تنفيذ السرقة
أمن وقضاء
07:06
دعا جاره إلى منزله لإلهائه واتّفق مع شخص آخر على تنفيذ السرقة
5
صحف اليوم
00:04
الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:04
الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن (الشرق الأوسط)
6
منوعات
07:05
فيديو أبكى الملايين... سعودي مشلول يمدح زوجته بكلمات مؤثرة رغم طلبها الطلاق! (فيديو)
منوعات
07:05
فيديو أبكى الملايين... سعودي مشلول يمدح زوجته بكلمات مؤثرة رغم طلبها الطلاق! (فيديو)
7
أخبار سياسية
05:49
جعجع: في المسألة الرئاسيّة ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان
أخبار سياسية
05:49
جعجع: في المسألة الرئاسيّة ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان
8
أخبار لبنان
02:42
رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين
أخبار لبنان
02:42
رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More