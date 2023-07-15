مقتل عنصر من الدرك وأربعة مدنيين بهجوم في النيجر

أعلن الجيش النيجيري السبت مقتل عنصر من الدرك وأربعة مدنيين في "هجوم إرهابي معقّد" على الطريق بين تورودي وماكالوندي في منطقة تيلابيري (جنوب غرب) قرب بوركينا فاسو.



وقال الجيش في بيان: "بعد ظهر يوم 14 تموز 2023، حوالى الساعة 13,40 بالتوقيت المحلي (12,40 ت غ)، كانت مفرزة من الدرك الوطني في مهمة مرافقة قافلة بين تورودي وماكالوندي هدفا لهجوم إرهابي معقّد".



وقُتل في الهجوم خمسة أشخاص هم دركي وأربعة مدنيين، وأصيب 19 شخصا هم سبعة دركيين وخمسة عسكريين وسبعة مدنيين تم نقلهم إلى نيامي، بحسب المصدر نفسه.



وأكد الجيش أنه "في صفوف العدو، قُتل إرهابيان" بعد "رد نشط" من القوات المسلحة.



كما صادرت القوات النيجرية خمس دراجات نارية وبندقيتين من طراز كلاشنيكوف وجهاز لاسلكي.



وتورودي وماكالوندي بلدتان تقعان على بعد 55 و96 كيلومترا من العاصمة نيامي في جنوب غرب النيجر.



واستهدف جهاديون مفترضون مرات عدة مركز الشرطة في ماكالوندي، آخر بلدة في النيجر قبل الحدود مع بوركينا فاسو، وفي آذار الماضي أضرم "رجال مدججون بالسلاح" النار في المركز ما أدى إلى إصابة مدني واحد.



وتقع تيلابيري في منطقة "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وهي ملاذ للجهاديين في الساحل، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.



ويُستهدف هذا الجزء من النيجر بشكل منتظم بهجمات تشنها الجماعات الجهادية رغم الانتشار المكثف للقوات المسلحة وحالة الطوارئ السارية.



ويعمل عسكريون فرنسيون إلى جانب نظرائهم النيجريين في المنطقة، وفق سلطات البلدين.



وأفادت مصادر إنسانية والسلطات المحلية الأربعاء بأن أكثر من 10800 شخص، بينهم نساء وأطفال من عشرات القرى في المنطقة، فروا من منازلهم منذ مطلع تموز بعد "أعمال عنف" ارتكبها مسلحون.