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احتراق أكثر من ألفي هكتار في جزيرة لا بالما الإسبانية

أخبار دولية
2023-07-15 | 15:36
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احتراق أكثر من ألفي هكتار في جزيرة لا بالما الإسبانية
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احتراق أكثر من ألفي هكتار في جزيرة لا بالما الإسبانية

أتى حريق على أكثر من ألفي هكتار السبت في ساعات قليلة في جزيرة لا بالما الإسبانية في جزر الكناري (جنوب غرب)، ممّا تسبّب في إجلاء 2500 نسمة، حسبما أعلنت السلطات الإقليمية.
      
وقالت حكومة جزر الكناري في بيان إنّ "الحريق اندلع صباحاً من بلدة بونتاغوردا والمنطقة المتضرّرة تتجاوز ألفي هكتار". 
      
وأضافت الحكومة أنّ الحريق "وصل إلى بلدة تيجارافي، حيث تمّ إجلاء السكّان"، في إشارة إلى البلدة التي يصل عدد سكّانها إلى 2500 نسمة. وأشارت إلى أنّه "لم يتمّ تسجيل أي إصابات".
      
ويكافح حوالى 300 عنصر إطفاء الحرائق بمساعدة عشر طائرات، في انتظار وصول طائرتين مائيّتين إلى لا بالما. 
     
من جهته، قال الصليب الأحمر إنّه تمّ استقبال الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم في تازاكورت الواقعة على الساحل الغربي للجزيرة.
      
واندلع هذا الحريق في جزيرة لا بالما بعد ثوران بركان في الفترة من أيلول إلى كانون الأول أيضاً في غرب الجزيرة، ولكن أكثر باتجاه الشمال.
      
وفي العام 2022، اجتاح حوالى 500 حريق أكثر من 300 ألف هكتار في إسبانيا، ما يعدّ رقماً قياسياً في أوروبا، وفقاً لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.
      
واحترق حوالى 66 ألف هكتار منذ بداية العام 2023، الذي يبدو أيضاً عاماً خطيراً بالنسبة لهذا البلد المتضرّر بشدّة من تغيّر المناخ.
     
ووفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، فإن ربيع هذا العام كان الأكثر سخونة الذي يتمّ تسجيله على الإطلاق فضلا عن كونه الربيع الثاني الأكثر جفافاً.

أخبار دولية

حريق

جزيرة

لا بالما

جزر الكناري

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