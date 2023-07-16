مقتل صحافي بالرصاص في أكابولكو المكسيكية

قُتل صحافي مكسيكي بالرصاص السبت في أكابولكو، المنتجع الساحلي الشهير على المحيط الهادئ، حسبما أعلن المدعي العام الإقليمي، وهو ثاني صحافي يُقتل خلال أسبوع في المكسيك.





وقُتل نيلسون ماتوس، وهو مدير موقع إعلامي محلي، في ساحة انتظار قرب أحد المتاجر، وفق ما أشارت النيابة التي أعلنت فتح تحقيق في جريمة قتل بسلاح ناري، متعهدة ألا تستبعد أي احتمال.

