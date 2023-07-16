قتيل وجريحان خلال محاولة فرار من سجن في هندوراس

قُتل سجين وأصيب اثنان آخران السبت داخل سجن في هندوراس بعد أن أطلق حراس النار لمنعهم من الفرار، حسبما أعلنت السلطات.





وأفاد المعهد الوطني للسجون بمقتل سجين يبلغ 42 عاما اثر "محاولة هروب". وهو كان يقضي حكما بالسجن 22 عاما بتهمة "القتل".





حصلت الوقائع في سجن دانلي على بعد 70 كيلومترا شرقي العاصمة تيغوسيغالبا.