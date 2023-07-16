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المبعوث الأميركي للمناخ الى الصين لاستئناف الحوار المناخي
أخبار دولية
2023-07-15 | 23:52
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المبعوث الأميركي للمناخ الى الصين لاستئناف الحوار المناخي
يتوجه المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري إلى بكين الأحد طامحا في استئناف الحوار المناخي، وهو ملف حاسم بالنسبة إلى بلدين هما الملوثين الرئيسيين على الكوكب.
ويزور المسؤول الكبير الصين للمرة الثالثة منذ توليه منصبه، ويصل إلى بكين في وقت بدأ يظهر تأثير تغير المناخ ويترافق مع موجات حر في أجزاء كثيرة من العالم.
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