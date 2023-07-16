مرشحة للانتخابات التمهيدية للمعارضة الفنزويلية تندد بترهيب يمارسه أنصار مادورو

نددت ماريا كورينا ماتشادو، المرشحة التي تُظهر استطلاعات الرأي تقدّمها لتمثيل المعارضة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية لعام 2024، السبت بعنف أنصار الرئيس نيكولاس مادورو الذين حاولوا منع حملة انتخابية في كراكاس وفق قولها.





وبحسب صور بثتها وسائل إعلام محلية، فإن أنصارا لهذه النائبة السابقة التي تتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التمهيدية للمعارضة، قد وصلوا في وقت باكر للإعداد للحملة الانتخابية في بيتاري، وهي منطقة مهمة في العاصمة، لكنهم اشتبكوا هناك مع أشخاص كانوا يلوحون بعصي وارتدى بعضهم قمصانا حمراء، اللون التقليدي للحركة التشافية.





عندما وصلت ماتشادو، وهي شخصية من الجناح الراديكالي في المعارضة، تصاعد التوتر في المكان واضطر أنصارها إلى حمايتها تجنبا لتعرضها لاعتداء.





وقالت ماتشادو إن الحكومة "عملت على زرع الإرهاب والعنف".

