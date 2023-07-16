بريطانيا توقع على انضمامها إلى ىشراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ

توقع لندن الأحد في نيوزيلندا على انضمامها إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، اهم اتفاق تجاري لها منذ بريكست، لكن الاقتصاديين قللوا من شأنه.





وبذلك تكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 بلدا يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12 ألف مليار جنيه إسترليني، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.

