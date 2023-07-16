تحذير من تسونامي بعد زلزال شدته 7,3 درجات في شبه جزيرة ألاسكا

أصدر المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي تحذيرًا من حدوث أمواج مد عالية تسونامي الأحد في عدة مناطق بولاية ألاسكا الأميركية بعد زلزال شدته 7,4 درجات على مقياس ريختر.





وقع الزلزال على عمق 21 كيلومترا في شبه جزيرة ألاسكا الساعة 06,48 ت غ.

