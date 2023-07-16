موسكو تعلن التصدي لهجوم بمسيّرات في القرم

اكدت روسيا الاحد أنها تصدت لعشر مسيّرات أوكرانية على الاقل، اطلقت على شبه جزيرة القرم قرب سيباستوبول، المقر العام للأسطول الروسي في البحر الاسود والذي سبق أن استهدف بهجمات مماثلة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين مع تعطيل خمس أخرى عبر انظمة التشويش.



كذلك، اكدت الوزارة تدمير مسيرتين بحريتين للجيش الأوكراني. واضافت "لا ضحايا ولا اضرار بعد إحباط هذا الهجوم الارهابي".



من جهته، اورد الحاكم الروسي لسيباستوبول ميخائيل رازفوجاييف على تلغرام أنه تم التصدي لطائرة مسيرة عاشرة فوق البحر الاسود بواسطة أنظمة تشويش الكتروني.