مباحثات في العلاقات الثنائية بين الأسد والسوداني

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تناولت العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



واتفق الطرفات على ضرورة التنسيق الدائم في مختلف القضايا السياسية إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب.

الأسد اعتبر أن هذه الزيارة فرصة لتحقيق قفزة كبيرة في التعاون الثنائي بين البلدين، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي أن سورية لها مكانة خاصة في قلوب كل العراقيين، وأن الشعب العراقي يعتز بصمود الشعب السوري في مواجهة أعتى هجمة إرهابية تعرض لها.

يذكر ان هذه هي اولُ زيارةٍ لرئيسِ وزراءٍ عراقي الى دمشق منذ العام 2010، والزيارةُ الاولى للسوداني الى سوريا.