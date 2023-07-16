السجن ثلاث سنوات لخمسة مسؤولين في قضية إنفجار خزان غاز في ميناء العقبة العام الفائت

حكمت محكمة أردنية الأحد بالسجن ثلاثة أعوام بحق خمسة مسؤولين في قضية إنفجار غاز الكلور في ميناء العقبة جنوب الأردن العام الماضي والذي أدى إلى مصرع 13 شخصا، حسبما أفاد مصدر قضائي.





وأدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء في العقبة الواقعة على بعد 328 كلم جنوب عمان في 27 حزيران من العام الماضي إلى مصرع 13 شخصا، هم ثمانية أردنيين وخمسة فيتناميين وإصابة أكثر من 260.





وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن "محكمة بداية جزاء العقبة دانت الأحد خمسة أشخاص هم: مدير دائرة العمليات ورئيس قسم السلامة العامة ورئيس قسم التفريغ والتحميل ورئيس نوبة التفريغ والتحميل وأحد العاملين في الميناء بجرم التسبب بالوفاة مكررة 13 مرة وجرم التسبب بالإيذاء مكررة 110 مرات والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات".