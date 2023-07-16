بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد ليس "ناجحاً"

بوتين: العدو لم يحقق نجاحا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني الذي بدأ في حزيران لم يحرز نجاحا في مواجهة الدفاعات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها.



وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية بثت الاحد إن "كل محاولات العدو اختراق دفاعنا (...) لم تنجح طوال مدة الهجوم. العدو لم يحقق نجاحا".