أوكرانيا تعلن "تقدما تدريجيا" قرب باخموت

كييف تعلن أنها تحرز تقدما قرب مدينة باخموت في شرق البلاد

أعلنت كييف أنها تحرز تقدما قرب مدينة باخموت في شرق البلاد والتي سيطرت عليها القوات الروسية في أيار الفائت بعد معركة اعتبرت الأطول والأكثر دموية في الحرب.



وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار عبر تلغرام: "نحرز تقدما تدريجيا في منطقة باخموت. هناك تقدم يومي في الجهة الجنوبية حول باخموت. وفي الجهة الشمالية، نحاول الحفاظ على مواقعنا لأن العدو يهاجم".