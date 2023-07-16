كييف تعلن أنها "في موقع دفاعي" قرب كوبيانسك في شرق البلاد

أعلنت أوكرانيا أن قواتها في موقع دفاعي في مواجهة القوات الروسية قرب مدينة كوبيانسك في شرق البلاد.



وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار: "مدى يومين، شن العدو هجمات كثيفة في قطاع كوبيانسك في منطقة خاركيف. نحن في موقع دفاعي"، مضيفة أن "معارك شرسة تقع والمواقع (...) تتغير مرارا في اليوم الواحد".