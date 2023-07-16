الصفدي يبدأ زيارة إلى دولة قطر

بدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم، زيارة إلى دولة قطر ينقل خلالها رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



ويجري الصفدي، خلال الزيارة، محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.