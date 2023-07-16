الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واشنطن: "لن نفاجأ" إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية
أخبار دولية
2023-07-16 | 12:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
واشنطن: "لن نفاجأ" إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية
واشنطن: "لن نفاجأ" إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية
أعلنت الولايات المتّحدة أنّها "لن تفاجأ" إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة، في تصريح يأتي بعد اختبار بيونغ يانغ هذا الأسبوع صاروخاً بالستياً عابراً للقارات.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان لشبكة "سي بي سي" التلفزيونية، "كنت قلقاً لبعض الوقت من أن تجري كوريا الشمالية ما ستكون تجربتها النووية السابعة".
وأضاف "لا أرى أيّ مؤشرات على أنّ ذلك سيحدث في أيّ وقت قريب".
وتابع "لكن لن تكون مفاجأة إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى ترتبط بقدراتها الصاروخية البالستية العابرة للقارات".
وأشار ساليفان إلى أنّ بيونغ يانغ بدأت اختبار هذه القدرات منذ سنوات و"تواصل القيام بذلك".
وأعلنت كوريا الشمالية الخميس أنّها اختبرت بنجاح صاروخاً بالستياً عابراً للقارات يعمل بالوقود الصلب، مشيرة إلى أنّ التجربة أشرف عليها زعيمها كيم جونغ-أون.
وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أنّ الصاروخ من طراز "هواسونغ-18" الذي اختُبر سابقاً مرة واحدة فقط في نيسان قطع مسافة 1001 كلم وبلغ ارتفاعه الأقصى 6648 كلم قبل أن يسقط في بحر الشرق الذي يعرف أيضا ببحر اليابان.
وقال الزعيم الكوري الشمالي العام الماضي إنّه "لا رجوع" عن الوضع النووي لبلاده، داعياً إلى تعزيز التسلح، ولا سيّما بالأسلحة النووية التكتيكية.
ودانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وحلفاؤها، ومن بينهم فرنسا، بشدة إطلاق الصاروخ في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ورغم ذلك، كرر مستشار الأمن القومي الأميركي عرض الولايات المتحدة إجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن واشنطن "مستعدّة للجلوس (مع بيونغ يانغ) ومناقشة برنامجها النووي بدون شروط مسبقة".
آخر الأخبار
أخبار دولية
واشنطن
كوريا الشمالية
تجربة نووية
التالي
بريطانيا توقع على انضمامها إلى ىشراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ
وزراء مال مجموعة السبع يجتمعون في الهند للبحث في مساعدة الدول النامية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-31
واشنطن: إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً خطوة مدانة "تزيد التوترات"
أخبار دولية
2023-05-31
واشنطن: إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً خطوة مدانة "تزيد التوترات"
0
أخبار دولية
2023-07-14
بلينكن: الولايات المتحدة وحلفاؤها يعتزمون التصدي "لأي عدوان" من كوريا الشمالية
أخبار دولية
2023-07-14
بلينكن: الولايات المتحدة وحلفاؤها يعتزمون التصدي "لأي عدوان" من كوريا الشمالية
0
أخبار دولية
2023-07-14
واشنطن تسلّم الجيش الأوكراني قنابل عنقودية
أخبار دولية
2023-07-14
واشنطن تسلّم الجيش الأوكراني قنابل عنقودية
0
أخبار دولية
2023-07-13
كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة جديدة على صاروخ عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب
أخبار دولية
2023-07-13
كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة جديدة على صاروخ عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:06
موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل
تقارير نشرة الاخبار
15:06
موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
15:01
الصفدي يجري محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري
أخبار دولية
15:01
الصفدي يجري محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
14:59
إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات
0
أخبار دولية
14:28
عشرات المفقودين إثر غرق قارب نهري في بنغلادش
أخبار دولية
14:28
عشرات المفقودين إثر غرق قارب نهري في بنغلادش
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-07-04
أمن الدّولة في النبطيّة تتابع مكافحتها للمتاجرين بصحّة المواطنين
أخبار لبنان
2023-07-04
أمن الدّولة في النبطيّة تتابع مكافحتها للمتاجرين بصحّة المواطنين
0
أخبار لبنان
2023-05-14
اللواء صليبا: لا ننكر أنّ أخطاءً وقعت لكنّنا نحاسب مرتكبيها
أخبار لبنان
2023-05-14
اللواء صليبا: لا ننكر أنّ أخطاءً وقعت لكنّنا نحاسب مرتكبيها
0
أخبار لبنان
2023-04-30
الى ماذا خلص إجتماع اللواء البيسري وممثلي الـ unhcr ؟
أخبار لبنان
2023-04-30
الى ماذا خلص إجتماع اللواء البيسري وممثلي الـ unhcr ؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-23
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-23
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:06
موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل
تقارير نشرة الاخبار
15:06
موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
14:59
إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل
تقارير نشرة الاخبار
14:45
بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هايكنغ في الشبانية في نشاط رياضي لإستكشاف جمال الطبيعة
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هايكنغ في الشبانية في نشاط رياضي لإستكشاف جمال الطبيعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نجوم لبنانيون وعرب يملأون فضاء المناطق بحفلات موسيقية آخرها كانت للنجمة نوال الزغبي
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نجوم لبنانيون وعرب يملأون فضاء المناطق بحفلات موسيقية آخرها كانت للنجمة نوال الزغبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بنص جونية مهرجان نابض بالحياة ومستمر حتى ٣١ تموز
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بنص جونية مهرجان نابض بالحياة ومستمر حتى ٣١ تموز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
أهلا بهالطلة من قلعة الشقيف الجنوبية!
تقارير نشرة الاخبار
13:14
أهلا بهالطلة من قلعة الشقيف الجنوبية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
لاسا... الأرض التي تنازع والحل مؤجّل!
تقارير نشرة الاخبار
13:12
لاسا... الأرض التي تنازع والحل مؤجّل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
مَن سيتكلّف بترؤس لجنة الحوار بشأن النازحين مع سوريا بعد إعتذار بو حبيب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
مَن سيتكلّف بترؤس لجنة الحوار بشأن النازحين مع سوريا بعد إعتذار بو حبيب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:20
موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة
حال الطقس
01:20
موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة
2
خبر عاجل
05:35
معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني
خبر عاجل
05:35
معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني
3
فنّ
05:11
جلسة تصوير رومانسية بامتياز تجمع طوني عيسى وزوجته على شاطئ البحر (فيديو)
فنّ
05:11
جلسة تصوير رومانسية بامتياز تجمع طوني عيسى وزوجته على شاطئ البحر (فيديو)
4
أمن وقضاء
07:06
دعا جاره إلى منزله لإلهائه واتّفق مع شخص آخر على تنفيذ السرقة
أمن وقضاء
07:06
دعا جاره إلى منزله لإلهائه واتّفق مع شخص آخر على تنفيذ السرقة
5
صحف اليوم
00:04
الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:04
الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن (الشرق الأوسط)
6
منوعات
07:05
فيديو أبكى الملايين... سعودي مشلول يمدح زوجته بكلمات مؤثرة رغم طلبها الطلاق! (فيديو)
منوعات
07:05
فيديو أبكى الملايين... سعودي مشلول يمدح زوجته بكلمات مؤثرة رغم طلبها الطلاق! (فيديو)
7
أخبار سياسية
05:49
جعجع: في المسألة الرئاسيّة ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان
أخبار سياسية
05:49
جعجع: في المسألة الرئاسيّة ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان
8
أخبار لبنان
02:42
رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين
أخبار لبنان
02:42
رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More